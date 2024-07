El reciente Campeonato de Juegos de Lucha CEO 2024 en Daytona Beach, Estados Unidos, fue escenario de un incidente inesperado que dejó a la comunidad gamer eSports hablando sobre el torneo… y riendo.

El jugador de Mortal Kombat 1, Alex “Dyloch” Ruiz, se enfrentó a Curtis “Rewind” McCall en una intensa competencia, emergiendo victorioso con un marcador de 3-1 y asegurando su lugar en las finales.

Sin embargo, su celebración desmesurada le costó más de lo que ganó.

Tras su victoria, en un arrebato de emoción, lanzó su silla fuera del ring de lucha, la cual terminó impactando y rompiendo una lámpara valorada en $3.000, según informó The Gamer.

La recompensa del torneo era de solo $565, muy por debajo de los premios de otros eventos como el EVO 2024, lo que dejó a Dyloch con una factura considerable por cubrir.

El organizador del evento, Alex Jebailey, rápidamente acudió a Twitter/X para confirmar que Dyloch tendría que asumir el costo de la lámpara dañada.

“¿Alguien conoce el PayPal de Dyloch? Porque alguien pagará por esa luz rota y no seré yo”, comentó Jebailey.

Does anyone know @RezDyloch ’s PayPal cause somebody’s paying for that broken light fixture and it’s not me.

A pesar del costo inesperado, Dyloch aceptó su responsabilidad y acordó pagar por los daños, demostrando una actitud deportiva ante la situación.

“¡Tu general Micky es campeómn de la CEO! Me haré responsable por esa luz, por cierto”, comentó en su cuenta.

YOUR MICKY GENERAL IS CEO CHAMP!! Taking responsibility for that light btw. THAT BEING SAID BUFF THE GENERAL IDC RUN ME MY MID!! pic.twitter.com/nVvOcSxhQG

— REZ_ Dyloch Brooks (@RezDyloch) June 29, 2024