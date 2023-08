El nombre de Charles Martinet es sinónimo de uno de los personajes más querido del mundo de los videojuegos, puesto que este actor le prestó la voz a Mario, el fontanero que nació de la mano de Shigeru Miyamoto, el protagonista de la mayoría de los éxitos de Nintendo.

Al respecto, el retiro de Martinet, se confirmó a través de las cuentas oficiales del gigante asiático, que rememoró que el debut de tío Charles ocurrió cuando la franquicia dio el salto al 3D, en medio de profundos cambios en las físicas y controles del Nintendo 64.

Sobre todo su trabajo, ayudó a forjar el cariño que la voz del personaje más famoso del mundo de los videojuegos le tiene al intérprete, desde su debut como la voz oficial de Mario, en la versión de Nintendo 64.

Asimismo su debut comenzó en 1996, incluyendo varios juegos como Mario Kart y Mario Party. Por lo mismo, desde la compañía afirmaron que “ha sido un honor trabajar con Charles para darle vida a Mario durante todos estos años, por lo que queremos agradecérselo y rendirle un sincero homenaje”.

Vale mencionar que Chris Pratt, le prestó su voz al fontanero a la cinta lanzada este 2023. Mientras Martinet, hizo la voz de Giuseppe, el padre de Mario para la cinta que recaudó más de mil millones de dólares.

Inmediatamente, Nintendo avalando los 27 años de trabajo ininterrumpido de Martinet, declaró que el veterano actor tendrá un nuevo rol de embajador de la marca.

Hay que considerar que durante la Expogame 2020, el actor fue el invitado de honor a la instancia, donde afirmó conocer parte de la geografía chilena. “Oh, me encanta Chile. Es un país formidable, sobre todo la gente y especialmente la comida. (…) Creo que he ido como 5 veces y hace unos 5 años que no he ido. Esta vez iba a ir, pero llegué a otras partes, pero espero pronto encontrar una forma de ir, porque amo Chile. Solo he ido a Santiago y también al lugar con los ascensores, no recuerdo su nombre… ¡Valparaíso!”, comentó Martinet.