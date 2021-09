Cuando se conocen historias de adultos mayores que buscan aprender a jugar con las nuevas tecnologías es algo que inmediatamente enternece a las redes sociales.

En esta ocasión una pareja de ancianos pidió ayudar a través de Craigslist, un sitio web de anuncios clasificados con secciones dedicadas al empleo y varios otros servicios de compra y venta.

“Se solicita tutor de The Last of Us”

En dicho post subido por el periodista de videojuegos del Washington Post, Gene Park, se podía ver cómo la pareja solicitaba con urgencia la ayuda de algún experto que los ayudase a pasar la segunda parte de The Last of Us.

“Mi marido y yo (ancianos) necesitamos un tutor personal que pueda venir a nuestra casa y enseñarnos cómo jugar juegos de PlayStation 4, particularmente a The Last of Us II, ya que estamos teniendo problemas para jugar“, comenzó la publicación.

“Somos ancianos y estamos vacunados. Usted igual debe estar completamente vacunado y le pediremos que nos muestre su tarjeta de vacunación. Nosotros también se las podemos mostrar a usted”, continuaron muy preocupados por la actual situación de la pandemia.

“Si tiene referencias de su trabajo, eso sería un plus. Necesitamos una persona que conozca el juego y que sepa cómo usar el mando. Necesitamos a alguien que sea paciente y nos pueda enseñar sin juzgarnos, sin molestarse o irritarse durante 2 a 3 horas de juego”, señaló la pareja. “Queremos disfrutar de esta diversión”, finalizaron.

senior couple posts ad for help learning how to play ps4 and the last of us 2. i hope they find someone good 💜 pic.twitter.com/GP8gEn6xaI — Gene Park (@GenePark) September 26, 2021

Rápidamente se viralizó el Tweet original de Park, con más de 11 mil me gustas y 1200 retweets, llegando a ser conocido por la propia actriz que da vida a uno de los personajes del elenco de la segunda parte del juego, “Dina”.

La actriz Shannon Woodward, quien da vida y voz al personaje de Dina, rápidamente comentó su interés en ayudar a la pareja de ancianos y preguntó “Gene, ¿Cómo puedo aplicarme a la solicitud?”.

Gene how do I apply — Shannon Woodward (@shannonwoodward) September 27, 2021

Lamentablemente no se tuvo mayor información al respecto de cómo terminó esta solicitud. Pero miles de jugadores compartieron su interés en ellos.