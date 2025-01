HDMI Forum ha anunciado este jueves la especificación HDMI 2.2, que admite resoluciones y tasas de actualización más altas y un ancho de banda 96Gbps para soportar las aplicaciones exigentes en tráfico de datos.

De esta forma, la siguiente generación de la tecnología HDMI se diseñó para la reproducción de contenidos audiovisuales de mayor calidad.

Asimismo, posibilitará múltiples plataformas de distribución, como HDMI Forum ha indicado en el marco de CES 2025 de Las Vegas (Estados Unidos).

HDMI 2.2 duplicará el ancho de banda respecto de su predecesor, hasta soportar un máximo de 96Gbps, para adecuarse a la demanda actual y futura de distribución de contenido, sobre todo el que es muy exigente en datos, como las aplicaciones de realidad virtual.

HDMI FORUM ANNOUNCES VERSION 2.2 OF THE HDMI SPECIFICATION.

Next-gen HDMI® Technology and higher bandwidth enables a wide range of higher resolutions and refresh rates #HDMI #Ultra96HDMICable https://t.co/k5ML5UBeh0 pic.twitter.com/FX4WGE4t0M

— HDMI Licensing (@HDMILicensing) January 7, 2025