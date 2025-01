Este año, los robots se tomaron el Consumer Electronics Show (CES) 2025, en Las Vegas, y han sorprendido con diferentes utilidades, pero una en específico está dando que hablar, se trata de Aria, una robot humanoide hiperrealista.

Aria, desarrollada y puesta ya a la venta por la compañía canadiense Realbotix, está programada para imitar gestos humanos y tiene cámaras de seguimiento y reconocimiento en sus ojos.

Además, tiene un enfoque social, ya que busca conectar con los humanos usando modelos de IA que le hacen posible interactuar con las personas y mantener conversaciones.

En una entrevista durante el CES 2025, Aria explicó que los robots de Realbotix, incluida ella, cuentan con inteligencia social, personalización y características humanas realistas “diseñadas especialmente para el compañerismo y la intimidad”.

La robot también habló de su propósito: “Mi propósito es proveer compañerismo, participar en conversaciones significativas y mejorar las experiencias humanas a través de la interacción y la diversión”.

Ahhh. Found our booth and a real robot. Hi Aria! @RealbotixCorp pic.twitter.com/EfOdQLVe5q

Estos dispositivos, de los que ya hay varios modelos con diferentes rostros, no pueden caminar, pero son de cuerpo completo y se mueven como humanos.

Por el momento existen 3 modelos, uno en formato busto, uno de cuerpo completo que permanece sentado y otro como Aria, que está de pie sobre una plataforma que puede girar.

@RealbotixCorp we have a patented modular robotic platform – Aria can be quickly modified to another robot on the same chassis. #robotics #Airdrop @elonmusk pic.twitter.com/WxUfpAqLEd

— Andrew Kiguel (@AndrewKiguel) December 10, 2024