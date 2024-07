Tras su estreno en 2012, junto a iOS 6, Apple Maps se ha ido convirtiendo de a poco en una alternativa a Google Maps. Tras mejorar varias de sus funciones, hoy dio un paso importante en su historia: el lanzamiento de su versión web.

La conocida aplicación de mapas estaba disponible solo en iOS, iPadOS, macOS y watchOS; pero desde hoy también se podrá utilizar en los navegadores web Chrome y Microsoft Edge en cualquier computador.

Desde el sitio web oficial de la compañía norteamericana indican que “los usuarios pueden obtener direcciones para manejar o caminar, encontrar lugares e información útil como fotos, horarios, calificaciones y reseñas, hacer pedidos directamente desde la tarjeta de ubicación de Mapas de Apple y consultar guías personalizadas para descubrir restaurantes y tiendas, además de explorar ciudades alrededor del mundo”.

Para probar la versión web de Apple Maps debes acceder a beta.maps.apple.com desde los navegadores ya mencionados.

Ahí se podrán utilizar las mismas características que ofrece Apple en sus dispositivos, aunque algunas de sus populares funciones, como FlyOver, Look Around o la vista 3D de los mapas, aún no se encuentran disponibles.

Eso sí, en Chile, aún tiene limitadas ciertas opciones, como el obtener indicaciones para el transporte público, algo donde Google lleva la delantera en nuestro país, ya que cuenta con los itinerarios de los servicios, las líneas y estaciones de Metro.