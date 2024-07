KT (Korea Telecom) Corporation, uno de los proveedores de telecomunicaciones más grandes de Corea del Sur, infectó a más de 600.000 usuarios con malware por utilizar servicios de Torrents piratas.

Según una investigación de JTBC News, la compañía comenzó a infectar los computadores desde mayo de 2020 cuando Webhard, un proveedor de servicios en la nube coreano, se vio inundado de quejas de usuarios por errores inexplicables.

La compañía descubrió que su programa Grid, que se basa en el intercambio de archivos peer-to-peer de BitTorrent, había sido comprometido. Según un representante anónimo de Webhard, “se sospecha de un ataque de piratería en nuestro servicio Grid. Es muy malicioso, interfiere con él”.

Gracias a la organización de noticias coreana, se descubrió que todos los usuarios afectados tenían a KT Corporation como proveedor de servicios de internet. De hecho, el mismo representante zanjó que “sólo los usuarios de KT tienen problemas”.

“Lo que hace el malware en la PC del usuario es crear carpetas extrañas o hacer que los archivos sean invisibles, deshabilita por completo el programa Webhard, y en algunos casos, la propia PC también se deshabilitó debido a esto, por lo que lo informamos”, explicó.

Según el reporte, KT mismo afirmó que instaló directamente el malware en sus clientes que utilizan el servicio Grid de Webhard, ya que consideraba que era un programa malicioso y que “no tenía más remedio que controlarlo”.

Desde entonces, fueron identificadas y acusadas 13 personas, incluidos empleados y subcontratistas de KT directamente relacionados con el ataque de malware de noviembre pasado, pero las investigaciones continúan. Las dos compañías aludidas acudieron a los tribunales, y el poder judicial falló a favor de KT.

Según el fallo, Webhard no pagó a KT las tarifas de uso de la red por su sistema peer-to-peer y no explicó a sus usuarios cómo funciona el servicio Grid en detalle. Por lo tanto, no era irrazonable que KT bloqueara el tráfico de red de Webhard.