Un joven desarrollador de 20 años aseguró no sólo haber hackeado a la NASA, sino también que la importante agencia del gobierno estadounidense le mandó una carta de agradecimiento.

En una publicación de su cuenta de Twitter/X, Sheikh Rishad, quien se define como hacker, investigador, y desarrollador autodidacta, deja una fotografía de esa dedicatoria diciendo: “¡Hackeé y aseguré a la @NASA responsablemente y recibí esta carta de agradecimiento!”.

I responsibly hacked and secured @NASA and received this appreciation letter! pic.twitter.com/VqDW14bxfx — Sheikh Rishad (@sheikhrishad0) June 25, 2024

En el mensaje, el cual como se puede ver en su post está enmarcada, se le indica que: “En nombre de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la Política de Divulgación de Vulnerabilidades (VDP) de la NASA, nos gustaría reconocer sus esfuerzos como investigador de seguridad independiente, tanto en la identificación de la vulnerabilidad que presentó como por seguir la política y las directrices de VDP de la NASA en informar responsablemente sobre esto”.

Además agregan que “la capacidad de detectar e informar sobre vulnerabilidades de seguridad es una habilidad valiosa en la industria de la seguridad de la información”, asegurando que el informe que les entregó este joven hacker, “ha facilitado la conciencia de la NASA sobre vulnerabilidades previamente desconocidas y nos ha ayudado a proteger la integridad y la disponibilidad de la información de la NASA”.

“Por favor acepte esta carta como una muestra de nuestro agradecimiento por sus esfuerzos en detectar esta vulnerabilidad, y por permitir a la NASA continuar sus avances en ciencia, tecnología, aeronáutica y exploración espacial para mejorar el conocimiento, la educación, la vitalidad económica y la administración de la Tierra”, indica el documento.

Sin embargo, la autenticidad de esta carta no ha sido confirmada por la NASA, aunque el documento es aparentemente oficial, ni se haya especificado la naturaleza del “hackeo”, el usuario cosechó elogios en la red social.

“¡Así es como se hace!”, dijo uno, mientras otro comenta: “Imagínese decir que pirateó la NASA y tener un certificado para demostrarlo”.

Para terminar, un cibernauta incluso dice que la carta podría ser usada en sus futuras entrevistas de trabajo, respondiendo: “Me pregunto cuántas entrevistas obtendrías si esto fuera todo lo que enviaras como currículum. ¡Deberías probarlo! ¡Felicitaciones!”.

This is how you do it! As Fred Z. Randall would say "What we would like to call the right way! " 😁 https://t.co/GsWvmaxUai — Robert Smith (@DWG_CHECK) June 26, 2024

Imagine saying you hacked NASA and having a certificate to show for it too https://t.co/5IFlpmDQ7Z — مُحَمَّد (@aljibaalu) June 27, 2024