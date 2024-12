Este viernes un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ratificó la ley que obliga a TikTok a cortar lazos con su matriz en China (ByteDance) para seguir operativo en Estados Unidos.

De acuerdo a ABC, esto deja a la aplicación muy cerca de ser prohibida en el país norteamericano.

Lo anterior se podría dar desde el 19 de enero de 2025, en caso que no se adopten cambios.

La determinación fue tomada por los jueces Sri Srinivasan, Neomi Rao y Douglas Ginsburg, quienes revisaron la apelación que había presentado TikTok.

“La ley fue la culminación de una amplia acción bipartidista por parte del Congreso y de los sucesivos presidentes. Se elaboró cuidadosamente para hacer frente únicamente al control por parte de un adversario extranjero, y formaba parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar una amenaza bien fundamentada para la seguridad nacional planteada por China”, indicaron.

BREAKING: A federal appeals court panel upholds a law requiring the sale or ban of TikTok in the U.S. https://t.co/ucC8kGr7hG

— The Associated Press (@AP) December 6, 2024