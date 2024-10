Microsoft anunció este martes que su inteligencia artificial (IA) generativa, Copilot, ahora cuenta con voz, ojos e inteligencia emocional para ser un “compañero” al que los usuarios puedan acudir no solo para pedir ayuda, sino también para conversar.

Mustafa Suleyman, el director ejecutivo de Microsoft AI, dijo el martes durante la presentación de estas nuevas funciones en un evento en Nueva York, que ahora las computadoras han aprendido el lenguaje de las personas y que eso “cambia por completo el paradigma interactivo entre los humanos y las máquinas”.

“Estas máquinas ahora entienden nuestra voz. Pueden transcribir perfectamente lo que hemos dicho. Pueden reaccionar a nuestra entonación. Está en un nivel tan bueno que puedes tener una conversación fluida, relajada e informal, donde capta la inteligencia emocional de tu discurso y se siente como si estuvieras teniendo una conversación normal”, destacó el cofundador de Google DeepMind.

Según Suleyman, por el momento Copilot Voice, el chatbot en el que el usuario puede conversar con Copilot, no guarda las conversaciones ni la empresa guarda la información para entrenar la IA.

Esta IA tiene cuatro voces y está disponible desde el martes en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y EE.UU. en las aplicaciones móviles iOS y Android, en la web en copilot.microsoft.com y a través de la aplicación Copilot para Windows.

De acuerdo con Microsoft, Copilot Voice estará disponible inicialmente en inglés, pero en una demostración una periodista de Agencia EFE consiguió tener conversaciones fluidas con la máquina en francés y español.

Al igual que otras IA, sus respuestas pueden estar bien formadas, pero con información falsa. Algo que se conoce como alucinaciones, razón por la que el usuario no puede “conversar”, con la IA de algunos temas como las elecciones, consultas médicas o advertencias legales.

“Hasta que no tengamos índices de precisión muy altos y tasas de falsos positivos muy bajas, no nos extenderemos a estas otras áreas, pero llegará ese momento. Es cuestión de unos pocos años”, adelantó Suleyman.

Today we’re launching our new Copilot experience. I truly believe we can deliver a calmer, more helpful and supportive era of technology, with a Copilot that is now more intuitive, more personalized, and secure. Learn more, download, and enjoy.

At Microsoft AI, we are creating… pic.twitter.com/gxY1DgwNzV

— Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) October 1, 2024