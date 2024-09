Este martes, Huawei lanzó el nuevo smartphone Mate XT, que sería el primer teléfono del mercado con triple pantalla plegable, una propuesta interesante que por el momento solo está disponible en China.

Los teléfonos plegables no son una novedad, pero el nuevo modelo de Huawei, en lugar de plegarse una vez, se pliega dos. En estricto rigor, tiene una pantalla que se divide en tres y permite que el dispositivo pase de 6,3 a 10,2 pulgadas.

El Mate XT tiene dos bisagras y básicamente se convierte en una tablet. Su precio inicial corresponde a 19.999 yuanes, bordeando los 2,7 millones de pesos chilenos.

Asimismo, cuenta con una versión más cara, de 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento, a poco más de 3 millones de pesos chilenos.

Las bisagras de este modelo hacen flexión interna y externa, por lo que puede usarse en diferentes posiciones.

La parte trasera del smartphone está hecha de cuero vegano en color negro o rojo y contiene 3 cámaras traseras. Para asegurar la resistencia de la pantalla usaron el más grueso de los cristales ultrafinos UTG (Ultra Thin Glass).

La pantalla, de hecho, tiene 3 modos: modo único, que sería el convencional; modo dual, plegándolo una vez; y modo triple, como una tablet.

De acuerdo con sus especificaciones, en el modo único, la pantalla alcanza las 6,4 pulgadas, con un grosor de 12,8 milímetros. En el dual, crece hasta las 7,9 pulgadas y el grosor se reduce considerablemente, mientras que en el modo triple aumenta hasta las 10,2 pulgadas, con resolución 3K y 4,75 milímetros de grosor.

Por ahora, se desconoce si este modelo se comercializará fuera de China.

The world's first trifold phone is here❗️

Huawei Mate XT | Ultimate Design

Starting at ¥19999 ($2800) pic.twitter.com/PaGlmhbHqG

— Ben Geskin (@BenGeskin) September 10, 2024