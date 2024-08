Los usuarios de Instagram pueden ahora compartir su música favorita con sus seguidores añadiendo una canción directamente en su perfil, donde otras personas podrán escuchar un extracto.

Su duración es similar a la que se permite al incluir música a una historia.

La nueva función de Instagram busca ayudar a los usuarios a expresarse a través de la música, compartiendo canciones que muestren su estado de ánimo, aseguraron en un comunicado.

“Ahora puedes presumir de tus gustos musicales añadiendo una canción a tu perfil”, comentaron por X.

Now you can brag about your music taste by adding a song to your profile 😎♬ pic.twitter.com/dSJuwlzh9b

— Instagram (@instagram) August 22, 2024