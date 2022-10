Fueron varias la funciones estrella que trajo consigo el iPhone 14, lanzado a inicios de septiembre junto al nuevo sistema operativo iOS 16. Sin embargo, una en particular ha llamado la atención de quienes buscan personalizar al máximo sus dispositivos: ahora puedes tener una mascota viviendo en tu pantalla.

Con esta nueva entrega de Apple, la compañía dejó clarísimos sus esfuerzos por brindar más dinamismo en sus sistemas, más opciones de personalización y espacio en sus pantallas, fue así como integraron la Dynamic Island.

Se trata de un recorte en la pantalla del iPhone que reemplaza al notch y contiene la cámara frontal y otros elementos como un flash y alertas de notificaciones. Así mismo es compatible con apps con las que puede interactuar.

Fue hasta unas semanas del lanzamiento que se popularizó una app que permite que una mascota digital viva en la Dynamic Island. El elemento es parecido a antiguos juegos de este formato como los Tamagotchi, popular en los 90, o apps más modernas como “Pou” o “Gato Tom”.

Sin embargo, esta mascota termina siendo parte de la interfaz del dispositivo y habita sobre el recorte de pantalla como si este fuera su propia casa. Allí duerme, se alimenta, juega y hace sus necesidades.

Okay y'all, I think I found the best idea for the Dynamic Island on the iPhone 14 Pro. I added a cat that lives up there like a tamagotchi and just hangs out and does cute stuff as you browse Reddit in my app (Apollo). pic.twitter.com/xJJlazHH4E

— Christian Selig (@ChristianSelig) September 16, 2022