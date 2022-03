El joven de Florida que cobró notoriedad por rastrear en línea los movimientos del avión privado del empresario estadounidense Elon Musk creó dos nuevos perfiles en Twitter para seguir los “jets” de la dirigencia y los millonarios rusos en coincidencia con la invasión de Ucrania.

Los perfiles @RUOligarchJets y @Putinjet, que maneja Jack Sweeney, de 19 años, ya suman en conjunto más de 330.000 seguidores.

Según Sweeney, la iniciativa partió de la propia comunidad de Twitter, que le pidió que hiciera con esos millonarios y con Putin lo mismo que con Musk.

En un mensaje en @PutinJet, el estudiante de la Universidad de Florida Central, advierte a sus seguidores que no esperen mucha precisión pues hay “docenas” de aviones a disposición del presidente ruso, Vladímir Putin, y otros altos cargos del Gobierno. Además, el Sistema de Vigilancia Dependiente Automática (ADS-B) no funciona bien en Rusia.

Entre los millonarios rastreados por Sweeney están Roman Abramovich, dueño del club de fútbol Chelsea de la primera división inglesa, y Leonid Mikhelson, presidente de la productora de gas Novatek.

En un entrevista con Bloomberg, el joven se declaró asombrado por la cantidad y el tamaño de los aviones que tienen los “oligarcas” rusos. “Es una absoluta locura”, dijo.

Leonard Blavatnik's Jet N600EB Took off near Newburgh, New York, US. Going to Liberia, Guanacaste, CR (LIR, Daniel Oduber Quiros International Airport) arriving in ~4h27m. pic.twitter.com/DDEySPAJtu

