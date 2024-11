Una obra de arte pintada por uno de los robots humanoides más avanzados del mundo se vendió en una subasta en Nueva York, donde alcanzó la cifra de 1,08 millones de dólares.

De acuerdo con The Guardian, la pintura, que corresponde a un retrato del matemático Alan Turing, es una obra de Ai-Da, el primer robot artista ultrarrealista creado en el mundo.

El cuadro de 2,2 metros fue titulado “AI God”, en referencia a que Turing fue un matemático pionero en la inteligencia artificial (IA) durante la Segunda Guerra Mundial, cuando descifró Enigma, un código nazi secreto que utilizaba el ejército alemán.

La pintura fue puesta en venta por la casa de subastas Sotheby’s, a un precio preventa de entre 120.000 y 180.000 dólares, pero tras recibir 27 ofertas, escaló a poco más de un millón de dólares.

“El precio de venta récord de hoy para la primera obra de arte de un artista robot humanoide que sale a subasta marca un momento en la historia del arte moderno y contemporáneo y refleja la creciente intersección entre la tecnología de IA y el mercado mundial del arte”, señalaron desde la casa de subastas.

El robot, que habla utilizando un modelo de lenguaje de IA, dijo que “el valor clave de mi trabajo es su capacidad de servir como catalizador para el diálogo sobre tecnologías emergentes”.

“El retrato del pionero Alan Turing invita a los espectadores a reflexionar sobre la naturaleza divina de la IA y la informática, al tiempo que consideran las implicaciones éticas y sociales de estos avances”, concluyó.

The auction for AI GOD by Ai-Da on Sotheby's just ended for a breathtaking 1.1 million USD.

Estimated price: 120-180.000USD

To put this into perspective, in the same auction "DOOM Party" by XCOPY reached a highest bid of 750.000USD with an earlier estimated price of… pic.twitter.com/ObTFUlUZGH

— AI GOD by Ai-Da (@AIGOD_Aida) November 7, 2024