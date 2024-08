Una de las compañías de autos eléctricos más grandes del mundo, Tesla, está buscando a una persona que pueda caminar más de 7 horas diarias. La empresa de Elon Musk ofrece varios beneficios y un sueldo millonario, mientras que el puesto de trabajo tiene un curioso fin.

Resulta que Tesla está intento mejorar a su robot humanoide en desarrollo “Optimus”, especialmente la parte de su movilidad. Para ello, necesita realizar prolongadas pruebas de movimiento hechas por humanos.

Optimus es un nuevo dispositivo que lleva años preparándose y que Musk planea lanzar a la venta como una especie de asistente para las personas. Según ha comentado el magnate en varias ocasiones, se espera que pueda hacer tareas en el hogar como mover cosas, levantar objetos pesados, manipular alimentos, doblar ropa, sacar basura, y otras.

La oferta laboral consiste caminar durante más de 7 horas al día cargando un peso de hasta 14 kilos. Además, requiere usar un traje de captura de movimiento y un casco de realidad virtual durante largos periodos. El turno sería nocturno, según se informa en la web de Tesla.

La compañía está ofreciendo hasta 48 dólares por hora, que serían unos 45 mil en pesos chilenos. Si la persona trabajara unas 8 horas diarias, recibiría aproximadamente 360.000 pesos al día. Con una jornada laborar de 5 días hábiles sería un sueldo de más de 7 millones de pesos, a eso se suman incentivos en efectivo y acciones.

Asimismo, ofrecen beneficios como seguro de vida, apoyo parental, guarderías para niños, programas para perder peso y dejar el tabaco, descuentos para empleados, días festivos pagados, formación de familia, fertilidad, adopción y gestación subrogada, entre otros.

Trying to be useful lately! pic.twitter.com/TlPF9YB61W

— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) May 5, 2024