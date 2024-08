Un estudio a partir de datos del módulo Insight de la NASA, determinó que bajo la superficie de Marte podría existir un enorme depósito de agua líquida, tan grande, que cubriría toda la superficie del planeta rojo.

La investigación la lideró Vashan Wright, de la Universidad de California (UC) Berkeley y profesor adjunto en la Institución Scripps de Oceanografía de la UC San Diego. Su estudio se publicó el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El módulo Insight, que dejó de funcionar hace dos años, captó más de 1.300 terremotos en el planeta, movimientos que fueron clave para la hipótesis de Wright, porque demuestran lo que hay hacia el interior de Marte.

Según recoge BBC News, las vibraciones de estos terremotos marcianos revelaron señales sísmicas de agua líquida. “En realidad, son las mismas técnicas que utilizamos para buscar agua en la Tierra o petróleo y gas“, explicó al medio el profesor Michael Manga, de la Universidad de California, en Berkeley, que participó en la investigación.

Si bien, ya se ha demostrado la presencia de agua en Marte, congelada en los polos, esta sería la primera vez que los científicos descubren agua líquida. Sin embargo, encontrarla no significa necesariamente que contendrá vida.

“En cambio, nuestros hallazgos significan que hay entornos que posiblemente podrían ser habitables“, apuntó Wright en conversación vía correo electrónico con Los Angeles Times. “Comprender el ciclo del agua marciana es fundamental para comprender la evolución del clima, la superficie y el interior”, añadió en BBC.

¿Cómo llegar al agua líquida en Marte?

Procesos terrestres también son importantes para entender este posible depósito de agua en Marte. Estudios anteriores de distintos grupos científicos y agencias espaciales del mundo, han demostrado en varias ocasiones que, en el pasado, Marte estuvo casi completamente cubierto por agua.

Desde hace unos 3.000 millones de años que es un desierto, luego de perder casi toda la densidad de su atmósfera, pero los expertos también teorizan que no toda el agua se perdió en el espacio.

“Aquí en la Tierra gran parte de nuestra agua está bajo tierra y no hay razón para que no sea así también en Marte“, propuso Manga.

Aun si se comprobara que la enorme reserva de agua líquida está en Marte, llegar a ella, sería un desafío aún más grande, porque implicaría cavar kilómetros y kilómetros de suelo marciano.

“Está secuestrado a unos 10-20 kilómetros de profundidad en la corteza. Perforar un agujero de 10 kilómetros de profundidad en Marte, incluso para (Elon) Musk, sería difícil”, dijo el científico.

Recordemos que, en el futuro, grandes empresarios como Elon Musk, que tiene su propia compañía de cohetes espaciales, están buscando poder colonizar Marte, pero para ello, necesitan extraer agua de alguna forma.

“Sin agua líquida no hay vida. Por lo tanto, si hay entornos habitables en Marte, es posible que ahora se encuentren en las profundidades del subsuelo”, concluyó Manga.