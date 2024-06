Los astronautas de la NASA, Sunita Williams y Butch Wilmore, que viajaron en el primer vuelo tripulado de la nave Starliner, diseñada por la compañía Boeing, no pueden regresar a la Tierra como estaba planificado debido a algunas fallas en la cápsula espacial.

Recordemos que, la Starliner despegó a inicios de junio y llevó con éxito a sus tripulantes hasta la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), donde pasarían un breve periodo. Sin embargo, la estadía se alargó.

De acuerdo con la NASA, la nave presentó “pequeñas fugas de helio”, además, se está evaluando el rendimiento de sus propulsores, ya que las fugas afectan directamente a este sistema.

En primer lugar, los astronautas iban a emprender la marcha de retorno el 18 de junio, la fecha después se cambió para el 22 de junio y luego para el 26. Por último, la NASA desistió de esa fecha y está evaluando las próximas oportunidades, una tentativa por el momento sería después de una caminata espacial programada para el 2 de julio.

“Nos estamos tomando nuestro tiempo y siguiendo el proceso estándar de nuestro equipo de gestión de misiones”, explicó Steve Stich, director del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, en un comunicado.

“Estamos dejando que los datos impulsen nuestra toma de decisiones en relación con la gestión de las pequeñas fugas del sistema de helio y el rendimiento de los propulsores que observamos durante el encuentro y el acoplamiento”, añadió.

Leaders from @NASA and @BoeingSpace are adjusting the June 26 return to Earth of the Crew Flight Test mission with @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams from @Space_Station.

This adjustment deconflicts from a series of spacewalks while allowing mission teams time to… pic.twitter.com/pjqz1zEu4g

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) June 22, 2024