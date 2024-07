En 1954, Albert Einstein escribió una carta que causa polémica hasta hoy, ya que allí negó la existencia de Dios. Se trata de una opinión que compartió con el escritor y filósofo Eric Gutkind, donde le comentaba lo que significaba Dios y la religión para él.

Gutking, de hecho, es el autor de un libro llamado Choose Life: The Biblical Call to Revolt (Elige la vida: el llamado bíblico a la revuelta), escrito en 1952.

De acuerdo con National Geographic, esta lectura fue entonces como “un grito de guerra” al judaísmo y a Israel como “incorruptibles”, y dio bastante que hablar en la época.

En este contexto, el científico tras la Teoría de la Relatividad General no se quedó atrás, y con su propia pluma se dirigió al autor para comentarle lo que pensaba, sin pensar que su carta pasaría a la historia y perduraría en el debate a través de los años.

Su frase: “La palabra Dios es para mí nada más que la expresión y producto de la debilidad humana; la Biblia, una colección de leyendas venerables, pero bastante primitivas”, quedó en este escrito —que salió a la luz en 2008— como una de sus ideas más polémicas.

¿Albert Einstein no creía en Dios?

Las creencias del llamado “genio de la física” todavía son debatibles, por ciertos comentarios que hizo, pero algunos historiadores afirman que, al menos de adulto, no era creyente.

Einstein alguna vez mencionó que “Dios no juega a los dados con el Universo”, razón por la que muchos creen que sí creía en un ser creador del Cosmos. Sin embargo, es más probable que esta frase haya sido irónica.

Walter Isaacson, periodista estadounidense que escribió la biografía definitiva Einstein: su vida y su universo, publicada en 2007, dijo que “nadie debería leer una carta de Einstein y pensar que resuelve lo que piensa sobre Dios“.

Según comentó la filósofa e intelectual, Rebecca Newberger, en entrevista con The New York Times, “Einstein a menudo usaba la palabra Dios, como en la frase ‘Dios no juega a los dados con el universo’. Muchos físicos lo hacen”.

“Eso confunde a las personas y provoca que piensen que son teístas, que creen en Dios. Es una manera metafórica de hablar de la verdad absoluta. Einstein la usó metafórica y lúdicamente“, aseguró.

Según los expertos, Einstein fue devoto cuando niño, pero al crecer “abandonó la religión y comenzó a creer en la ciencia”, dijo Newberger.

“Cada vez que le preguntaban si creía en Dios, respondía cautelosamente: ‘Creo en el dios de Spinoza’“. Cabe señalar que Baruch Spinoza fue un reconocido escritor de Países Bajos en el siglo XVII, que analizaba ideas políticas, teológicas y problemas filosóficos.

“Si dices: ‘Creo en el dios de Spinoza’, eso ya está diciendo que tus creencias son distintas de las que tienen otros creyentes. Crees que las leyes de la naturaleza son íntegras y contienen todas las respuestas“, concluyó Newberger.

Pese a su ateísmo, Einstein sí tenía afinidad por los judíos, pero porque se crió como uno. “Se identificaba con ellos porque ese fue su contexto al nacer, no porque sean el pueblo elegido”, añadió Diana L. Kormos-Buchwald, profesora de Historia en el Instituto de Tecnología de California, en declaraciones al medio.

La carta con que Einstein negó la existencia de Dios

Más que una polémica, la profesora Kormos-Buchwald cree que la carta de Einstein a Gutkind fue una manera amable de decirle “no pienso igual que tú y no me gusta lo que dices”.

Esto último, aun cuando el autor Choose Life proponía a la física de Albert Einstein como “la nueva filosofía general del universo, del espacio y del tiempo“, explica la historiadora.

El científico escribió la carta cuando tenía 75 años y falleció un año después en Estados Unidos. El escrito salió a la luz en 2008 y 10 años después fue subastada en 2,89 millones de dólares.