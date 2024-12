Un asteroide de menor tamaño impactó la región de Yakutia, situada en Siberia Oriental, este martes. El objeto fue detectado en dirección al planeta solo unas horas antes, según reportó la Agencia Espacial Europea (ESA).

“Se acaba de detectar un pequeño asteroide en ruta de colisión con la Tierra”, había informado la ESA.

El objeto medía unos 70 centímetros y era inofensivo. “Probablemente, produzca una bonita bola de fuego en el cielo sobre el norte de Siberia dentro de unas siete horas”, calcularon.

Sin embargo, la agencia espacial rusa, Roscosmos, estimó el diámetro del cuerpo celeste entre medio y dos metros, y lo calificó de “potencialmente peligroso”, recoge Agencia EFE.

El objeto finalmente impactó en Yakutia durante la madrugada de Siberia y hasta el momento no se han reportado daños.

Víktor Grojovski, profesor de la Universidad Federal de los Urales, explicó que podrían llegar varios kilogramos de materia extraterrestre en forma de piedras calcinadas.

El contraste con el reporte más alarmante de la agencia espacial rusa puede tener que ver con que son más precavidos a la hora de informar estos impactos.

Recordemos que, en 2013, un meteorito de mayor tamaño cayó cerca de la ciudad de Cheliábinsk y dejó más de 1.500 heridos en la región, 319 de ellos niños.

