La NASA compartió imágenes de los últimos momentos del cometa C/2024 S1 (ATLAS), descubierto en septiembre y que ahora se desintegró tras acercarse demasiado al Sol. Había una pequeña posibilidad de que este objeto no se desintegrara y fuera visible desde la Tierra, pero finalmente eso no ocurrió.

El video fue captado por la sonda espacial SOHO, de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), que apuntó hacia el cometa mientras este se dirigía a la estrella del centro de nuestro sistema solar.

“El cometa alcanzó su perihelio, o aproximación más cercana al Sol, hoy a las 7:30 am ET“, informó la NASA.

En el registro, se puede ver como el objeto se acerca rápidamente y después desaparece sin más. Esto ocurre porque las altas temperaturas de la estrella evaporan los objetos que se acercan.

Wheeeeee! ☄️

ESA/NASA’s Sun-watching SOHO spacecraft spied comet C/2024 S1 ATLAS (entering from bottom right) as it darted toward the Sun.

The comet reached its perihelion, or closest approach of the Sun, today at 7:30am ET. pic.twitter.com/T7kvthWOPe

— NASA Sun & Space (@NASASun) October 28, 2024