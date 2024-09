Los astronautas Barry ‘Butch’ Wilmore y Sunita ‘Suni’ Williams, varados en la Estación Espacial Internacional, dijeron escuchar un extraño ruido a través de un altavoz, proveniente de la cápsula Boeing Starliner.

Desde junio que están en dicha cápsula, luego que se frustrara su retorno a la Tierra. Problemas en los propulsores y pequeñas fugas de hielo en la Starliner, habrían impedido el regreso.

Según consigna The Guardian, Wilmore se comunicó por radio con el control de la misión en Houston el pasado sábado, para dar aviso del sonido pulsante que provenía de la cápsula.

“Tengo una pregunta sobre el Starliner (… ) hay un ruido extraño que sale del altavoz… No sé qué lo está causando”, dijo el astronauta, indica el medio.

Esto provocó una intensa búsqueda para encontrar la causa del ruido en medio de la cápsula, la que está programada para regresar a la Tierra de manera automática, pero sin tripulantes, ya que la NASA lo consideró demasiado arriesgado. Esto ocurrirá el 6 de septiembre en Nuevo México.

Wilmore y Williams podrán retornar en febrero de 2025, en una cápsula que será construida por SpaceX, el competidor de Boeing.

La comunicación entre el astronauta y Houston, además del inquietante sonido, lo puedes escuchar a continuación:

El inquietante sonido causó expectación. Tal como se refleja en el video, Wilmore solicitó a los controladores en Houston que lo escucharan.

“De acuerdo, Butch, ese se escuchó (…) Era como un ruido pulsante, casi como un ping de sonar”, dijo el control a Wilmore, quien respondió “Dejaré que ustedes se quiebren la cabeza y vean si pueden averiguar qué está pasando… Llámenos si lo descubren.”

Finalmente, la respuesta a este sonido llegó este lunes de la mano de la NASA, la que explicó de qué se trata a través de sus redes sociales.

“El astronauta de la NASA Butch Wilmore, a bordo de la Estación Espacial Internacional, escuchó un sonido pulsante de un altavoz en la nave espacial Starliner de Boeing que se ha detenido. La retroalimentación del altavoz fue el resultado de una configuración de audio entre la estación espacial y Starliner”, explicó la NASA.

También agregó que “el sistema de audio de la estación espacial es complejo, lo que permite interconectar varias naves espaciales y módulos, y es común experimentar ruido y retroalimentación. Se le pide a la tripulación que se comunique con el control de la misión cuando escuche sonidos que se originen en el sistema de comunicación. La retroalimentación del altavoz, según informó Wilmore, no tiene ningún impacto técnico en la tripulación, Starliner ni en las operaciones de la estación, incluido el desacoplamiento sin tripulación de Starliner de la estación no antes del viernes 6 de septiembre”.

A pulsing sound from a speaker in Boeing’s Starliner spacecraft heard by NASA astronaut Butch Wilmore aboard the International Space Station has stopped. The feedback from the speaker was the result of an audio configuration between the space station and Starliner. The space…

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) September 2, 2024