Como una crónica de una muerte anunciada, así lo califica la científica Michelle Thaller, quien trabaja en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) sobre el sueño de Elon Musk de viajar hacia el planeta Marte.

Por lo mismo, el fundador de SpaceX, podría no tener claro que los esfuerzos de inaugurar una nueva era espacial, no alcanzan si el desarrollo tecnológico no es suficiente.

Así,en lugar de ver la desintegración de la nave Starship como un paso atrás, los planes del millonario no se basan en expectativas reales.

En esta misma línea, Thaller confirmó en conversación con The Sun, que el plan del sudafricano es totalmente una “misión suicida”.

Hay que recordar que Elon, es dueño también de grandes empresas como X (conocida anteriormente como Twitter) y Tesla. Por su lado, Musk, varias veces expresó que sueña con volar al planeta rojo y que le gustaría enviar a 1 millón de personas hacia el año 2050.

En ese sentido,reveló que su plan es crear una civilización en el planeta vecino.“Podemos permanecer en la Tierra esperando una extinción final o convertirnos en una especie multiplanetaria”.

Elon Musk planea iniciar un viaje a Marte

De acuerdo con Thaller, el riesgo de este viaje sería la exposición a la radiación espacial, que podría ser letal para los astronautas durante su travesía, siendo un potencial peligro antes de llegar al planeta.

Por lo mismo, la radiación espacial puede aumentar la probabilidad de enfermedades como el cáncer.

La experta destacó que hoy no contamos con la tecnología para garantizar la seguridad de los seres humanos en un viaje hacia Marte. “Sé que Musk ha dicho que le gustaría ser la primera persona en morir en otro planeta”, dijo la integrante de la NASA.

Por ejemplo, señaló que una eventual erupción solar o una gran eyección de material del Sol, podría poner en un inminente peligro a la misión. “Honestamente, un grupo de personas probablemente morirá al principio. Es difícil ir allí”, añadió Musk durante la presentación de su plan para llegar al planeta rojo.