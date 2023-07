Las estrellas oscuras son objetos teóricos que pueden haberse originado casi al inicio de todo, pero no hay evidencia de ellas hasta ahora.

Hace solo un par de décadas que los astrónomos teorizan sobre las “estrellas oscuras”, un tipo de estrellas que pudieron haber existido al inicio de la formación de las primeras estructuras del Cosmos, aunque no se ha consigo evidencia de ellas.

Sin embargo, datos recientes del James Webb podrían significar que sí son reales. Y es que un equipo de astrofísicos creen haber encontrado tres objetos brillantes que podrían ser estrellas oscuras.

De acuerdo con un comunicado de la Universidad de Texas en Austin, estos tres objetos (JADES-GS-z13-0, JADES-GS-z12-0 y JADES-GS-z11-0) fueron identificados originalmente como galaxias por el telescopio James Webb, pero ahora se especula que podrían ser este tipo de estrellas.

Cabe destacar que las estrellas oscuras no carecen de luz literalmente, de hecho serían mucho más grandes y brillantes que el Sol, pero estarían alimentadas de materia oscura, lo que les da este nombre.

¿Por qué en vez de galaxias, estrellas oscuras?

Katherine Freese, directora del Instituto Weinberg de Física Teórica de la U. de Texas en Austin, explicó que las observaciones que arrojó el James Webb en torno a JADES-GS-z13-0, JADES-GS-z12-0 y JADES-GS-z11-0, proporcionan 2 opciones.

“Una es que son galaxias que contienen millones de estrellas ordinarias de población III. La otra es que son estrellas oscuras. Y lo creas o no, una estrella oscura tiene suficiente luz para competir con toda una galaxia de estrellas”, comentó.

“Descubrir un nuevo tipo de estrella es bastante interesante en sí mismo, pero descubrir que es la materia oscura la que está impulsando, esto sería enorme”, agregó.

Y es que si bien se conoce que la materia oscura compone el 25% del universo, ha sido difícil para los científicos poder estudiarla y aún no logran identificar lo que hay tras su extraña naturaleza.

Además, de confirmarse la existencia de las estrellas oscuras, los científicos podrían resolver una de las dudas más cuestionadas del James Webb: “parece haber demasiadas galaxias grandes demasiado temprano en el universo para ajustarse a las predicciones del modelo estándar de cosmología“, recoge el comunicado.

“Es más probable que haya que ajustar algo dentro del modelo estándar, porque proponer algo completamente nuevo, como hicimos nosotros. Pero si algunos de estos objetos que parecen galaxias tempranas son en realidad estrellas oscuras, las simulaciones de formación de galaxias concuerdan mejor con las observaciones“, completó Freese.

Por el momento, la astrónoma tras la teoría de las estrellas oscuras continúa investigando este fenómeno y el primer análisis de estas supuestas candidatas ya fue publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.