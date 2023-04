El Sol es la estrella que equilibra el sistema planetario en el que vivimos y si bien, fue clave para propiciar la vida en la Tierra, también es una fuente de enigmas y misterios que aún no se conocen del todo y que se estudian constantemente a modo de precaución.

Y es que a pesar de que la humanidad lleva siglos de estudios astronómicos, el proceso es lento y requiere de mucha observación y análisis. Hoy es posible afirmar con certeza que el Sol es una estrella de tipo G, muy común en el universo, y que en el Sistema Solar figura como la mayor fuente de radiación electromagnética.

Asimismo, se conoce que la Tierra contiene vida porque se encuentra en la “zona habitable” de esta estrella, donde recibe el calor y la luz suficiente para los organismos; a diferencia de otros planetas que están muy cerca o muy lejos para recibir sus beneficios.

Pero antes de llegar a estas conclusiones, los humanos tuvieron varias hipótesis, incluso algunas que ahora resultan absurdas comparadas con los conocimientos que se han obtenido a raíz de la tecnología y los programas espaciales de hoy en día. Así lo explica María Teresa Ruiz, astrónoma de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1997.

“En los primeros tiempos la gente pensaba que el Sol era como una bola de fuego, una fogata de carbono o algo así. Después se creía que era un hierro caliente, que por eso tenía ese color. Ya que en la época en que ya se conocían los metales, se ponían así rojizos cuando se calentaban. Y la verdad que esas teorías tan primitivas duraron mucho tiempo”, explica la astrónoma, especialista en estrellas.

En paralelo, el Sol también fue considerado un Dios y se le adoraba como tal. Si bien esto último tiene más que ver con creencias que con la ciencia, significa que los humanos “ya estaban bien conscientes de que sin Sol la vida no era posible”, apunta Ruiz.

“Y fue hasta hace como un siglo atrás, recién que se pudo encontrar la verdadera respuesta de que es una estrella”, completa. “Y que era una estrella se sabía, pero cuál era la fuente y energía era lo que no se sabía. Y ahí había muchas teorías, todas equivocadas”.

Una de las teorías más recordadas es cuando los astrónomos especulaban que el Sol se estaba contrayendo lentamente y este proceso provocaba que se hiciera más y más caliente. Sin embargo, fue desmentida porque un proceso como ese duraría solo 20 millones de años, lo cual resultaría imposible.

“Ahí fueron los geólogos que salieron alegando porque ellos ya sabían que las rocas de la tierra tenían 4.500 millones de años y, por lo tanto, el Sol no podía tener 20 millones de años. Así que tuvieron que pensar un poquito más y se encontró la respuesta definitiva que fue que el Sol es una estrella y que todas las estrellas tienen la misma fuente de energía que son las reacciones nucleares”, explica Ruiz.

On Friday, the sun put on a dazzling show for us. My friend @TheVastReaches and I worked hard over the last 5 days to produce this incredibly detailed 140 megapixel image to illustrate how wonderfully dynamic and beautiful our star can be. Make sure you zoom in! pic.twitter.com/gb7uYCvOZJ

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) March 22, 2023