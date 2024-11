Los Beatles vuelven a hacer historia al recibir sus primeras nominaciones al Grammy desde 1997 gracias a su canción "Now and Then". La banda obtuvo dos nominaciones en las categorías de Grabación del Año y Mejor Interpretación de Rock, compitiendo con artistas como Beyoncé, Taylor Swift y Billie Eilish.

Los Beatles vuelven a hacer historia. El grupo británico recibió este viernes sus primeras nominaciones al Grammy desde 1997, gracias a su canción Now and Then lanzada en noviembre de 2023.

La banda logró dos nominaciones; una en la categoría de Grabación del Año, donde competirán con artistas como Beyoncé, Taylor Swift y Billie Eilish, y otra en la categoría de Mejor Interpretación de Rock.

La canción que regresó los Grammy a Los Beatles

Now and Then, la canción que vuelve a poner a los ‘Fab Four’ de Liverpool en los primeros lugares de las listas musicales, fue descrita por Paul McCartney como “la última canción de Los Beatles”.

El tema fue escrito por John Lennon, quien la grabó a modo de maqueta con voz y piano en 1970. Ese registro fue preservado y restaurado gracias a la inteligencia artificial (IA).

La canción también incluye nuevos arreglos e instrumentación de McCartney y Ringo Starr, los dos Beatles sobrevivientes, además de las grabaciones de guitarra de George Harrison, realizadas en los años 90.

Los Beatles fueron ganadores del Grammy en siete ocasiones desde su primer premio en 1965, donde obtuvieron los galardones de Mejor Artista Nuevo y Mejor Interpretación de un Grupo Vocal por A Hard Day’s Night. En 1968, la banda ganó el premio a Álbum del Año por Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

En 1997, se llevaron tres galardones en las categorías de Mejor Video Musical Largo por The Beatles Anthology, Mejor Video Musical Corto por Free as a Bird y Mejor Interpretación Vocal de Dúo o Grupo Pop por la misma canción.

Polémica por uso de la IA

Además de entusiasmo entre los fanáticos de Los Beatles, el lanzamiento de Now and Then también generó una polémica en torno al uso de la inteligencia artificial (IA).

En redes sociales hubo comentarios y críticas sobre la autenticidad de la voz de John Lennon en el tema, pues muchos creían que esta había sido recreada digitalmente. Sin embargo, el uso de la IA en esta canción fue más limitado.

De acuerdo con el mismísimo Paul McCartney, la inteligencia artificial en Now and Then se utilizó exclusivamente para limpiar las grabaciones originales que Lennon realizó en vida.

“No se empleó para imitar o sintetizar su voz, lo que preserva la autenticidad del sonido que él grabó antes de su muerte en 1980”, aseguró.