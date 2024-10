Tras 14 años de carrera musical, los reconocidos hermanos Ítalo y Enzo Vásquez, conocidos como Los Vásquez, han manifestado en una entrevista con radio ADN su disposición a debutar en el escenario del Festival de Viña del Mar. A pesar de haber rechazado previas invitaciones al evento, la dupla indicó que en los últimos dos años han estado abiertos a la posibilidad de participar en el prestigioso certamen, motivados por el apoyo de sus seguidores y la importancia del festival. Aunque en 2023 fueron invitados nuevamente, las negociaciones no prosperaron, dejando abierta la puerta para una futura presentación en Viña del Mar.

Tras 14 años de carrera, Los Vásquez se abren a la posibilidad de debutar en el escenario del Festival de Viña del Mar.

Este viernes, en diálogo con radio ADN, la dupla que integran los hermanos Ítalo y Enzo Vásquez se refirieron a su decidida y consciente ausencia de la Quinta Vergara, donde cada año sus nombres surgen como candidatos.

“Nosotros estamos abiertos a ir a Viña; ese es un cambio que tuvimos hace dos años. Nos han invitado muchas veces, y siempre les hemos dicho que no”, comentó Ítalo.

“Para que la gente sepa, nosotros no es que seamos levantados de raja, o que no respetemos el Festival de Viña. Sabemos que es un tremendo escenario, solo que por un manejo distinto, que hemos querido tener, le hemos dicho que no al festival”.

“Pero el año pasado dijimos: ¿sabes? Las chiquillas que nos apoyan están haciendo una tremenda campaña”, comentó, en referencia a las iniciativas de sus fans para llevarlos a la Quinta Vergara.

“Sabemos que un festival muy importante. No hemos dado harto tiempo ya, 14 años, para cambiar esta postura y abrirnos. No es que estemos buscando Viña, pero la gente que nos sigue nos dice: ‘oye, chiquillos, a Viña’. Nos abrimos, de verdad. Y cuando estemos ahí va a ser bonito”, apuntó Enzo.

En abril de 2023, en diálogo con La Radio, Los Vásquez revelaron que fueron invitados al Festival de este año. Las negociaciones, contaron, no llegaron a acuerdo.

“Estamos agradecidos por esa invitación. Se juntaron nuestros representantes con el equipo y la productora que está a cargo del Festival y al final, después de todas las conversaciones, porque son varios los factores que se hablan, no vamos a Viña” afirmó el cantautor.