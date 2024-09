En 1998, Syntagma Musicum Usach publicó un disco que permanece como una joya patrimonial: El Cancionero Chilidúgú del Padre Havestadt, la única grabación que existe con la música que el jesuita alemán Bernhard Havestadt recopiló en las misiones que se instalaron durante la Colonia en el sur de Chile. Éstas conjugan los principios religiosos con la lengua mapuche. Publicadas originalmente en 1777, esas partituras pasaron prácticamente al olvido, hasta que el grupo de la Universidad de Santiago las registró junto al Coro de Niños de la Comunidad Huilliche de Chiloé.

Presentaciones

Aunque el Cancionero Chilidúgú es uno de los trabajos más emblemáticos que Syntagma Musicum ha realizado en sus 46 años de trayectoria, no lo ha interpretado en sus últimas temporadas de concierto. Sin embargo, una selección de esa música se podrá escuchar en Música en los confines del imperio, el programa que el grupo presentará el próximo miércoles 25 de septiembre (19:30 horas) en el Teatro Aula Magna Usach. El concierto será precedido por una conversación en la que el público podrá hacer preguntas al elenco, programada para las 19:00 horas, y las entradas gratuitas se encuentran disponibles en el sistema Portaltickets.

Antes, el domingo 22 de septiembre (19:30 horas), el grupo interpretará ese repertorio en la Sala Alzedo, para inaugurar el XXI Festival Internacional de Música Antigua de Lima, que organizan la Universidad Nacional de Música y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Será el primer viaje al extranjero que el conjunto hará en más de una década y también contempla un concierto educativo, programado para el sábado 21.

“Syntagma Musicum Usach tuvo una presencia relevante en festivales americanos de México, Argentina, Ecuador y también Perú, entre otros países, entonces esta invitación significa que volvemos a los escenarios internacionales para mostrar lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Extensión Usach, y también para enriquecernos con la realidad de otros países”, valora Jaime Carter, director del elenco. “Con Perú tenemos una historia de amistad musical. Ellos han venido a nuestros festivales en Chile, este contacto se ha robustecido y ahora podemos concretarlo con este intercambio”.

Programa

Además de la selección del Cancionero Chilidúgú, los dos conciertos abarcan una variedad de música creada en la América de los siglos XVII y XVIII. El programa incluye obras que se conservaron en la Catedral de México y en el Archivo Musical de Chiquitos, en Bolivia, y entre los autores se encuentran Santiago de Murcia (1673-1739), Doménico Zípoli (1688-1726), Rafael Antonio Castellanos (c.1725-1791), Leonardo Leo (1694-1744) y Esteban Salas y Castro (1725-1803). También se interpretará El jabalí sigo en vano, de Tomás de Torrejón y Velasco, que forma parte de otro emblema de Syntagma Musicum Usach: La púrpura de la rosa, la primera ópera realizada en América, que el grupo reestrenó y grabó en 1999.

“La música colonial ha tenido un descubrimiento en los últimos años. Antes era solo teoría, porque no existían partituras, no habían sido editadas o todavía estaban resguardadas en monasterios, bibliotecas y lugares en que no se tenía acceso fácil”, contextualiza Jaime Carter. “En los últimos 30 años, muchos musicólogos y musicólogas han echado luces sobre estas obras y los grupos de Chile y Latinoamérica hemos generado un repertorio verdaderamente americano, que nos exige preguntarnos cómo interpretarlo hoy. Para Syntagma Musicum Usach, siempre ha sido importante ofrecer esta música que muchas veces es descubierta recientemente”, agrega.

Según el clavecinista, es un repertorio en el que confluyen distintas influencias: “Está consolidado el gusto italiano, pero ese gusto empieza también a tomar elementos americanos. Muchas veces eran obras traídas de Europa, pero tocadas por instrumentistas que podían ser hispánicos, criollos o indígenas. Entonces hay una influencia europea indudable, pero poco a poco toma un significado americano”, concluye.

Conversando con Syntagma

El miércoles 25 de septiembre, a las 19:00 horas, Jaime Carter y Gonzalo Cuadra, integrantes de Syntagma Musicum Usach, sostendrán una conversación con el público, tal como se hizo en otra presentación de esta temporada.

El objetivo de la instancia es que la audiencia pueda hacer preguntas y comentar el repertorio que se interpretará más tarde, en un diálogo directo con el elenco, y para participar solo es necesario descargar las mismas entradas del concierto.