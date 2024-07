“Eso no va a suceder (…). Eso es un comentario de gente trasnochada”. Con esta declaración, la mánager de Beto Cuevas, la argentina Estela Mora, también su exesposa, desestimó un reencuentro de los integrantes históricos de La Ley.

En diálogo con el diario La Tercera, donde el domingo pasado el guitarrista Pedro Frugone aseguró que las conversaciones para un regreso de la formación más emblemática del conjunto estaban avanzadas, la representante del vocalista marcó un contrapunto al entusiasmo ambiente.

“¿Por qué no puede volver todo? Lo estamos hablando, estamos hablando siempre con Rodrigo. Somos buenos amigos. Entonces sí, yo creo que podría ser. Creo que estamos cerca. Si es que La Ley vuelve a hacer una gira, no sé si todo sería con ellos, pero una parte con ellos sería la raja, y yo estoy luchando para que así sea”, comentó Frugone el domingo pasado.

La respuesta de Estela Mora no se hizo esperar.

¿Regreso de La Ley?: “Beto no va a hablar. Él no se va a ensuciar con esto”

“Beto no va a hablar. Él no se va a ensuciar con esto. El no tiene nada que desmentir. Para eso tiene representante”, aseguró Mora, mánager de Cuevas desde sus días en La Ley, donde también manejó las relaciones públicas del grupo pop-rock chileno.

Alfredo Alonso (Bizarro Live Entertainment), productor que representó a Mauricio Clavería (baterista) y a Frugone en las presentaciones de La Ley en el festival Bésame Mucho este año y en 2023, en Texas y California respectivamente, también desestimó la idea.

“Tengo un nombre en la industria que lo he construido a base de trabajo serio y no de polémicas. Solo me gustaría aclarar que a mí nadie de ningún medio me ha contactado por este tema ni siquiera para consultar mi opinión (…). Me tocó trabajar con los muchachos para los conciertos de Los Ángeles y Austin. Los respeto mucho personal y artísticamente. Nada más”, comentó Alonso al mismo medio.

Según Estela Mora, el motivo principal del retorno de la última formación de La Ley (Frugone, Clavería, Cuevas), era tantear ánimos para una eventual reactivación, lo que se traduciría en material nuevo. El trío, andaba en busca de una conexión. “Lamentablemente no la hubo”, selló la mánager.

El proyecto del guitarrista era reunir al quinteto más famoso en la historia del grupo: Frugone, Clavería, Cuevas, Rodrigo “Coti” Aboitiz (teclados) y Luciano Rojas (bajo).

Por ahora, Rojas y Aboitiz trabajan junto a Germán Bobe, hermano del fundador de La Ley, Andrés Bobe, en la reedición de los dos primeros álbumes del conjunto, “Desiertos” (1989) y “Doble Opuesto” (1991).

“Claro que nos gustaría contar con Beto Cuevas para el lanzamiento de estos discos. Lo hemos conversado, pero no hay nada confirmado”, señaló Germán Bobe a La Tercera.

“Frugone no tiene nada que ver en esto. No tiene ni el sonido ni el estilo de la primera época de La Ley. Es un homenaje a Andrés”, agregó.