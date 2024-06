Klas Bergling, padre del difunto Avicii, se refirió al legado del prolífico DJ y productor de música electrónica a 6 años de su trágico fallecimiento.

Avicii, chapa del sueco Tim Bergling, se quitó la vida a los 28 años mientras estaba de vacaciones en Muscat, Omán, en abril de 2018. El hecho y sus posibles explicaciones aún rondan en Klass Bergling, tal como quedó reflejado en una entrevista recfiente con la cadena BBC.

“Lo extraño cada minuto. Hablo con él todos los días. Pero, admito, a veces me enojo con él. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nos dejaste?”, señaló.

Padre de Avicii: “Tim significó mucho para los jóvenes: su música, sus palabras, su persona”

Bergling reapareció en los medios en el marco de la promoción del libro “Avicii: The Life and Music of Tim Bergling”, que recopila fotografías del músico.

“Tim significó mucho para los jóvenes: su música, sus palabras, su persona. Al principio, no entendía por qué, pero luego un fan me dijo: ‘Tim era auténtico’. Muchos jóvenes se relacionan con esa autenticidad, su honestidad y lucha”, comentó.

Por ahora, el plan de Klas es trabajar en un programa de prevención del suicidio que es impulsado por la Fundación Tim Bergling, organización que también trabaja con el gobierno sueco.

En el diálogo, Bergling destacó uno de los momentos más emotivos de un concierto tributo a Avicii donde se abordó la problemática del suicidio en la población juvenil.

“Uno de los momentos más impactantes fue un gran grupo de padres que habían perdido a sus hijos por suicidio. Fue un momento muy fuerte… En un mundo inestable y con la guerra que enfrenta la próxima generación, ahí es donde creo que podemos ser útiles”, agregó.