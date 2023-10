Los Bunkers y Los Tres firman la paz a horas de Santiago 2023: Esta fue la entrevista que los enfrentó

Los Bunkers y Los Tres firmaron la paz. En el marco de los ensayos para la ceremonia de apertura de Santiago 2023 (agendada para este viernes a las 20:00 horas en el Estadio Nacional), las bandas de la Región del Biobío intercambiaron impresiones en un sobrio encuentro en los camarines del recinto deportivo.

Parte de ese diálogo, que se gestó anoche en momentos posteriores al ensayo general de la ceremonia, quedó plasmado en fotografías donde se ve a los 9 músicos conversar amablemente.

Felipe Bianchi, jefe de comunicaciones de Santiago 2023, compartió en redes sociales una postal del encuentro. “Los Bunkers y Los Tres se toparon esta noche en el ensayo para @santiago2023. Y como somos “nuestro punto de encuentro”… Se saludaron y conversaron con la mejor onda. Peleados? Yo diría que no, convertido en privilegiado y único testigo de este momento histórico del rock chileno”, comentó el periodista deportivo.

Los Bunkers y Los Tres se toparon esta noche en el ensayo para @santiago2023. Y como somos "nuestro punto de encuentro"…se saludaron y conversaron con la mejor onda. Peleados? Yo diría que no, convertido en privilegiado y único testigo de este momento histórico del rock chileno pic.twitter.com/zB97opnJO3 — felipe bianchi (@bianchileiton) October 20, 2023

Mediante las cuentas oficiales de los Panamericanos 2023, que se desarrollarán hasta el 5 de noviembre, también destacaron el hito con un set de imágenes. “Los Tres y Los Bunkers en un encuentro histórico a horas de la inauguración. Conversaron, se rieron y se dieron suerte para mañana”, apuntaron.

El próximo 27 y 28 de abril, ambas bandas coincidirán en la cartelera capitalina con cuatro masivos show: Los Tres se presentarán en Movistar Arena (la primera fecha ya está agotada) y Los Bunkers en el Estadio Nacional. Dos días después, el colectivo de Henríquez volverá al recinto de Parque O’Higgins.

🤩🎶🇨🇱 Santiago 2023, Nuestro Punto de Encuentro Los Tres y Los Bunkers en un encuentro histórico a horas de la inauguración. Conversaron, se rieron y se dieron suerte para mañana. Nosotros estamos esperando para que lo den todo sobre el escenario 🙌🏼 pic.twitter.com/jp22XIOa4T — Santiago 2023 (@santiago2023) October 20, 2023

Los Bunkers y Los Tres: “Que sigan juntos o se separen me da lo mismo”

Tras años distanciados, la camaradería entre ambas bandas es toda una novedad en el panorama actual del rock chileno.

En 2014, la tensión llegó a un punto álgido cuando Álvaro Henríquez “ninguneó” al grupo de Talcahuano en una entrevista con el reportero mexicano Chava Rock, a raíz del receso de los músicos de “Miño”.

“De Los Bunkers me gustó la mitad de una (canción) y el resto no. Con Los Bunkers llegué a colaborar con ellos, produje un disco de ellos (“Canción de Lejos”, 2002), y ahí se hicieron conocidos, en Chile al menos… Siempre han tenido ganas de hacer canciones y tienen una canción que es muy buena, pero el resto no”, dijo aquella vez.

“Es como demasiado adolescente para mí, no me gustan sus letras. No soy fan de Los Bunkers, ni a palos. Olvídalo. (Eso sí) hay una canción de Los Bunkers que me gusta y que dice ‘me dices que es muy tarde…’ Esa es muy bonita. Me gusta mucho cómo canta el Álvaro, con él somos bastante cercanos, tenemos muy buena onda. Y con el hermano, con Gonzalo. Con los López tengo muy buena onda; con los Durán, nada”, dijo.

“A mí que Los Bunkers sigan juntos o se separen me da lo mismo. Cuando te separas, al interior de un grupo es porque llevas años de miseria. Cuando te vas de un grupo o decides que tienes que hacer un receso, es porque llevas años pasándolo mal… Los Bunkers no van a cambiar el mundo, que les vaya bien… Cuando me separé de Los Tres fue un alivio, la mejor noticia que me pude haber dado a mí mismo. Se acabó la miseria, se acabo la mierda. Me da lo mismo si cae mal el comentario”, agregó Henríquez.

“Para mí Los Bunkers nunca ha sido un grupo importante, entonces, difícilmente me va a importar si están o no están juntos”, remató.

Tras la viralización del diálogo, la respuesta breve pero sardónica de Mauricio Durán en redes sociales no se hizo esperar.”Ayy, chanchito, me haces tanto reír”, escribió en abril de 2014.