Los cinco integrantes de NSYNC sorprendieron al público al aparecer en los últimos MTV Video Music Awards, para entregar el premio en categoría “Mejor Pop” a Taylor Swift.

Pero tras una serie de especulaciones, finalmente se confirmó que Justin Timberlake, Joey Fatone, JC Chasez, Lance Bass y Chris Kirkpatrick sacarán una nueva canción, la que se llamará “Take You to a Better Place” y será parte de la película “Trolls Band Together”.

Se trata de la nueva película de la saga Trolls y que fue confirmada por en el sitio web de Dreamworkshttps://www.dreamworks.com/movies/trolls-band-together#introduction, donde ya está disponible el tráiler.

Esta es la primera canción que graban como NSYNC en más de 20 años, luego que los integrantes de la boyband tomaran rumbos separados en 2001.

La última vez que los cinco integrantes se subieron juntos a un escenario fue durante los MTV Video Music Awards en 2013, cuando Justin Timberlake recibió el premio Michael Jackson Video Vanguard. En dicha instancia, juntos interpretaron los clásicos “Bye Bye Bye” y “Girlfriend”.

La canción “Take You to a Better Place” se estrenará el próximo 29 de septiembre.