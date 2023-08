El rapero estadounidense Blueface fue atacado la mañana de este viernes dentro de un gimnasio ubicado en el Valle de San Fernando de Los Ángeles, Estados Unidos. El artista, quien además es boxeador amateur, se encontraba entrenando para una pelea cuando ocurrió el ataque.

Fue cerca de las 10:00 horas que el intérprete de “TikTok” se ejercitaba junto a su entrenador cuando súbitamente un sujeto vestido con una polera blanca y jeans azules entró al lugar acompañado de un perro de raza Rotweiller.

De acuerdo al relato del entrenador, David Kaminsky, recogido por TMZ, el sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, entró directamente a atacar verbalmente a Blueface, donde incluso amenazó con matarlo.

“Te voy a matar”, habría amenazado el desconocido, lo que detonó la furia del artista urbano, quien le respondió con varios golpes de puños.

Tal como se puede ver en el video compartido por el mismo cantante en su cuenta de Instagram, tras zafarse de sus golpes, el hombre se alejó, saco un arma cortopuzante de uno de los bolsillos de su pantalón y lo apuñaló en una pierna.

De acuerdo al periódico El Financiero, el artista comunicó en la plataforma que pese a que está fuera de riesgo vital, no podrá recuperarse oportunamente para la fecha en que tenía pactada la pelea, 14 de octubre, por lo que debe mantenerse en reposo durante varios meses.

Pese a la gravedad del ataque, el que reveló el mismo rapero Blueface en su perfil de Instagram, el episodio no causó sorpresa debido al historial delictual del cantante. De acuerdo a El Universal, anteriormente fue arrestado por su supuesta participación en un robo, además de haber sido investigado por intento de asesinato, consignaron.

BlueFace gets into a fight and gets stabbed….why blue face gave him the hands like that tho pic.twitter.com/GiguQe7SUa

— BTM (@BossTalkMedia) August 23, 2023