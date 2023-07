El festival Fauna Primavera liberó este jueves el cartel de invitados de su versión 2023, a realizarse el próximo 24 y 25 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial.

A los ya anunciados Blur y Pulp, se suman Babasónicos, la ex Moloko Róisín Murphy, la DJ y productora The Blessed Madonna, WhoMadeWho, Warpaint y WeyesBood, además de Bandalos Chinos, Hermanos Gutiérrez, Rubio y Andrés Nusser.

Desde su inicio en 2011, Fauna Primavera ha reunido a bandas como Pulp, Morrissey, Phoenix, Spiritualized, Lorde, Air, Death Cab For Cutie, Fleet Foxes, Metronomy, Primal Scream, Tame Impala, Yo La Tengo, Dinosaur Jr., M.I.A., Empire Of The Sun, Hot Chip, Claptone, MGMT, Iggy Azalea, The Walkmen, Jorge González, Javiera Mena, Los Bunkers, Alex Anwandter, Francisca Valenzuela, Matías Aguayo y Gepe, entre otros.

La última edición de Fauna Primavera se realizó en 2022, con una saga de presentaciones en Movistar Arena.

Las entradas para el evento están a la venta mediante el sistema LiveTickets, con precios que van desde los $172.500 (Pase general por los dos días) a los 354000 pesos (Pase upgrade vip por los dos días).