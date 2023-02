La leyenda estadounidense del soul y R&B, Dionne Warwick, visitará Chile por última vez para presentar su concierto “She’s Back: One Las Time”, con el que despedirá su regreso a la música, con el que asegura terminará su carrera.

Conocida por éxitos como I say a little prayer (1967), en pleno apogeo de su carrera logró vender más de un millón de copias. De hecho aquella canción posteriormente fue reversionada por diferentes cantantes y usada en bandas sonoras de célebres películas.

Otro de los temas que la catapultaron a la fama mundial, es la canción I’ll never love this way again, con la que recibió un Grammy en 1980 y alcanzó el número 5 en los Billboard Hot 100.

¿Cuándo se presentará Dionne Warwick en Chile?

La artista se presentará en el país este año, el próximo domingo 14 de mayo, justo para el Día de la madre, y dará su show en el Centro de Eventos Metropolitan (ex Casa Piedra), de Santiago.

Dionne Warwick, que nació en Nueva Jersey, en el seno de una familia musical, también se ha desempeñado como filántropa y presentadora de televisión.

Sin embargo, sus influencias parte de un fuerte pasado musical familiar, puesto que es sobrina de la cantante de soul Cissy Houston y prima de la fallecida Whitney Houston.

Asimismo, también es conocida como la voz de las composiciones que a mediados de los 60’s, escribieron Burt Bacharach y Hal David. Las canciones Don’t Make me Over, Walk on By, I Say a Little Prayer y Do you Know the Way to San Jose? han sido magistralmente interpretadas por Dionne Warwick.