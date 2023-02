El compositor estadounidense Burt Bacharach falleció este miércoles a los 94 años, según confirmó el medio de espectáculos TMZ.

De acuerdo al portal web, el creador de éxitos como “I Say a Little Prayer” habría fallecido por causas naturales en su hogar en Los Ángeles, California, EE.UU, según informó su publicista.

Bacharach ganó 8 premios Grammy por “Raindrops Keep Fallin’ on My Head” de “Dos hombres, un destino” además de su banda sonora original y por “Arthur’s theme (Best that you can do)”, de Arthur, el soltero de oro.

No solo eso, el legendario compositor creó varias canciones clásicas del pop para Dionne Warwick.