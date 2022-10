Jack White, músico, actor y productor estadounidense, está en Chile debido a su presentación en el "Road to Primavera Sound", tras lo cual, visitó el observatorio Manuel Foster en el Cerro San Cristóbal en la capital, y llamó a la gente a donar dinero a la institución, que busca remodelar y mejorar el lugar.

Este martes, el músico Jack White, en medio de su visita a Chile, llegó hasta el Observatorio Manuel Foster, en el cerro San Cristóbal en Santiago, región Metropolitana, y llamó a donar dinero para su remodelación.

Cabe recordar que el pasado domingo, el ex The White Stripes, se presentó en nuestro país, junto a la banda Pixies, en el marco del show Road to Primavera Sound, un concierto previo al festival del mismo nombre que será en noviembre próximo.

Jack White y su paseo por el observatorio del Cerro San Cristóbal

“Jack White visita el Observatorio Manuel Foster en Santiago de Chile con el legendario Black Francis”. Así escribió la cuenta oficial de Instagram del músico, en el pie de foto donde se le ve en el mencionado lugar.

El paseo del artista por el Cerro San Cristóbal, se dio dos días después de la presentación en el Movistar Arena, en la misma región.

De igual modo, desde el perfil de la red social llamaron a donar a “la recaudación de fondos de este observatorio para ayudar a mantenerlo funcionando y educando a la gente sobre su historia”

Mira la publicación de Jack White en Chile aquí:

¿Qué es el Observatorio Manuel Foster del cerro San Cristóbal?

Según la página oficial, el Observatorio Manuel Foster, visitado por Jack White, es una dependencia científica ubicada en el Cerro San Cristóbal, en la capital nacional, desde 1903, luego de ser donada por la Universidad de California y que funcionó para la investigación hasta la década de los 90.

Ahora, el centro está buscando financiamiento para mejorar su infraestructura, instalar espacios abiertos para telescopios, y habilitar oficinas y reconvertir espacios actualmente en desuso.