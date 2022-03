A siete meses de su contagio de covid-19, Jonathan Davis, el icónico vocalista de Korn, aún sufre las secuelas del nuevo coronavirus. “Todavía estoy fatigado como un loco”, confesó en una reciente entrevista.

Davis, de 51 años, contrajo el virus en agosto pasado, dos semanas después del inicio de la gira de la banda por EE.UU. En su regreso a la actividad en vivo, las secuelas ya eran visibles: ofreció los conciertos sentado en un trono, y apoyado por un galón de oxígeno sobre el escenario.

Esta semana, en su paso por el podcast Lipps Service With Scott Lipps, el cantante se refirió a los efectos que dejó la pandemia en su cuerpo.

“Estoy sufriendo un covid largo… Todavía estoy fatigado como un loco. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero estoy vivo. Y con suerte, con el tiempo, esto mejorará”, confió.

Por estos días Korn presenta su nuevo disco, “Requiem”, el cual pretenden tocar en vivo este año. “Voy a vivir mi vida y seguir adelante”, contestó el frontman sobre los próximos pasos del grupo.

“Sin embargo, definitivamente me preocupo de no enfermarme, porque si me enfermo, no hay show. Con covid o no, esa ha sido mi vida toda mi carrera. Tengo mi propio autobús. Me mantengo alejado de la gente a propósito porque si me enfermo, no hay nadie que me reemplace”, comentó.

El año pasado, dos de sus compañeros en Korn también se contagiaron con covid-19: el guitarrista rítmico James’Munky’ Shaffer y el baterista Ray Luzier.

“Con los otros muchachos, cuando todos se enfermaron con covid, teníamos gente para reemplazarlos; volaron instantáneamente, pudieron tocar y pudimos hacer un espectáculo”, comentó.

“Pero conmigo, tengo que tener cuidado. Siempre lo he tenido, pero ahora llegué al punto en que estoy como… ¡hace un año estaba enloqueciendo!”, confesó Davis.