A casi tres meses del fallecimiento de Alexi Laiho, su banda Bodom After Midnight estrenó el videoclip póstumo para “Paint The Sky With Blood”, parte de un EP homónimo y debut del grupo.

A través de las redes sociales de Napalm Records, sello a cargo del proyecto, se conocieron las desconocidas imágenes del exvocalista de Children of Bodom, fallecido a los 41 años a causa de problemas ligados al hígado y el páncreas.

Además de Laiho, Bodom After Midnight estaba conformada por Daniel Freyberg (guitarra), Waltteri Väyrynen (batería), Mitja Toivonen (bajista) y Vili Itäpelto (tecladista).

En menos de un día, y sólo a través de YouTube, el clip ya registra más de 186.350 reproducciones y decenas de mensajes en recuerdo del artista finlandés.

La fecha de debut del EP de Bodom After Midnight quedó pactada para este 23 de abril. El trabajo contendrá tres canciones: “Paint The Sky With Blood”, “Payback’s A Bitch” y un cover de la banda Dissection, “Where Dead Angels Lie”.

“El mundo perdió a un compositor fenomenal y uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Los recuerdos y la música de Alexi vivirán para siempre”, explicaron sus excompañeros de Children of Bodom tras el fallecimiento.