Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La actriz Anya Taylor-Joy, reconocida por su papel en \'Gambito de dama\', será la protagonista de la serie de suspenso de Netflix \'How to Kill Your Family\', basada en la novela de Bella Mackie. Interpretando a Grace Bernard, Taylor-Joy dará vida a una mujer con una familia complicada, incluyendo a un padre despiadado y una madre fallecida. La trama sigue a Grace mientras busca venganza y una herencia considerable.