Sabrina Carpenter lanzó hoy viernes su nuevo álbum, “Short n’ Sweet” (Island Records), uno de los títulos más esperados por las redes sociales en esta temporada.

Carpenter coescribió el disco junto a Amy Allen, Julia Michaels y Steph Jones, y con John Ryan, Julian Bunetta y Jack Antonoff (aliado principal de Taylor Swift), quienes también lo produjeron.

Se trata, en total, de 12 canciones, incluidos los hits internacionales “Espresso”, “Please Please Please” y “Taste“, primera canción de la lista que hoy estrenó un viralizado videoclip con Jenna Ortega y la propia cantante como protagonistas.

En la secuencia, ambas se enfrentan en una violenta y salvaje pelea después que Carpenter sorprende a Ortega en el dormitorio de su novio.

Con escenas que citan directamente a Quentin Tarantino y algunos de sus personajes, la pelea alcanza ribetes humorísticos y surrealistas con altas dosis de sangre y “gore”.

En septiembre, Sabrina se embarcará en la etapa norteamericana del “Short n’ Sweet Tour”, que comienza el 23 de septiembre en Columbus.

La gira de 33 conciertos se agotó poco después de salir a la venta, y llegará a ciudades de Estados Unidos y Canadá como Nueva York, Los Ángeles, Nashville, Toronto y Austin, entre otras.

Lista de canciones de Short n’ Sweet:

Taste

Please Please Please

Good Graces

Sharpest Tool

Coincidence

Bed Chem

Espresso

Dumb & Poetic

Slim Pickins

Juno

Lie to Girls

Don’t Smile