La Academia de Hollywood anunció este jueves que la productora estadounidense Janet Yang, ha sido reelegida presidenta para el ejercicio 2024-2025, cumpliendo así con su tercer mandato consecutivo al frente de la entidad organizadora de los Óscar.

“La productora Janet Yang fue reelegida presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por la Junta de Gobernadores de la organización”, informó la Academia en un comunicado.

Yang, nacida en Nueva York en 1956, ejercerá así su tercer mandato consecutivo de un año e incluso podría volver a postularse para un cuarto mandato el año que viene, ya que los presidentes pueden ejercer hasta cuatro cursos de forma continuada, consigna EFE.

