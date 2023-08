Esta semana, el Ballet Folclórico Nacional (Bafona) cumplió cinco meses de paralización de actividades, todo esto en medio de un diálogo entrabado entre la Asociación de Funcionarios del ballet y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap). Para los próximos días, sin embargo, se avizora una reunión clave con las nuevas autoridades.

“Pareciera que estamos en el hielo: nada se ha solucionado”, señaló a BioBioChile Evelyn Hernández, presidenta de la agrupación que, en su petitorio, exige la homologación de sueldos con sus pares de la Orquesta de Cámara de Chile, también dependiente del Mincap.

La mañana de ayer lunes, en el marco de una manifestación en el frontis de La Moneda, la directiva sostuvo una reunión informal con Carolina Arredondo, quien accedió a recibirlos en su despacho.

Allí, la secretaria de Estado habría señalado que, por el momento, la propuesta de la administración anterior se mantiene. Luego, tras el encuentro, la agrupación entregó en La Moneda una carta al presidente Boric donde explican su propuesta.

En paralelo a las negociaciones con las autoridades del ministerio, y a través de la comisión de Cultura de la Cámara, el Bafona impulsó la aprobación de una solicitud para que desde el Ejecutivo se considere el ajuste salarial en el presupuesto 2024.

“Necesitamos que el presidente Boric instruya esa resolución, que se haga válida, donde se entregan los recursos para la homologación. Pero hay algo importante: hay un compromiso de las autoridades anteriores, de la exsubsecretaria Andrea Gutiérrez, de ‘si tú consigues eso, yo puedo pagar la homologación 2023 con los dineros acumulados 2023′”, detalla.

“Todavía quiero creer que no hay mala voluntad de las nuevas autoridades, sino poca información, pero para eso tienen que llamarnos y reunirse con nosotros… (En la reunión informal del lunes), la ministra nos dijo que las resoluciones dependían de la voluntad del presidente”, apuntó Hernández.

Por ahora, desde la directiva del Bafona, están a la espera de las coordenadas para la inminente reunión con las autoridades del Mincap, que se podría concretar este jueves.

La homologación de sueldos, sin embargo, no es el único punto de tope en las negociaciones. “El Bafona no está ajustado a Derecho, y eso es lo que estamos reclamando (…). Quedaron de enviarme la fecha para la reunión, porque además tenemos un problema con una jefatura, de la cual pedimos la salida, por eso hoy no fuimos al lugar de trabajo, y eso tiene que ver con los maltratos y los abusos cometidos”, señaló.