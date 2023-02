Chile regresó ayer al European Film Market (EFM) de Berlinale, uno de los más grandes del mundo con 2 películas, La memoria infinita de Maite Alberdi (que viene de ganar en Sundance) en Panorama y con Quiltro / Mutt de Vuk Lungulov-Klotz en Generation Plus 14, a las que se suman 22 productoras con sus obras en distintas etapas, más 3 productores en Berlinale Talents, 2 en Matching Programme, 2 Producers Pitching Their Projects powered by AI Insights y 5 festivales chilenos.