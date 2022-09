El documental “Real Windows”, dirigido por Pedro Pavez y Joel Cisternas, que registra el estallido social de octubre de 2019 en Valparaíso, recibió el Premio del Jurado en el Indian Cine Film Fest de Mumbai (India).

Los realizadores señalaron que “es nuestra primera selección en un festival y nuestro primer premio, así que nos deja con una sensación de estar comenzando el tránsito del documental de la mejor manera. Creemos que un premio internacional debería ampliar el rango de alcance de nuestra película y eso nos pone muy contentos”.

El arte de la observación

“Real Windows. El estallido social en Valparaíso” es un documental de 80 minutos de duración, en blanco y negro y sin voz en off, que se aleja del reportaje televisivo para convertirse en un documental de observación, que busca ir más allá de la noticia y lo inmediato. “La televisión no permite que haya silencio, tiempos muertos le llaman. Castiga las dudas y no puedes estar en la tele y decir ‘no se’ porque no te llevan ahí para no decir nada. Acá lo único que podía hacer era realizar un esfuerzo por mostrar”, afirma Cisternas.

Sobe la opción del blanco y negro, Pavez indica que “me gustaba la idea que a través de la imagen no se pudiese establecer de qué época es el material, evocar los registros históricos de conflictos pasados. Pensé también en Joris Ivens y Aldo Francia, que son los que construyen todo el marco cinematográfico de esta ciudad. Y también quería que la película estuviera lejos de la concepción costumbrista de una ciudad pintoresca llena de tambores y escaleras de colores”.

A la hora de definir este documental, rodado en cámara fija en un trípode con un lente 24mm que además de marchas y patrullas policiales registró a personas que se acercaron espontáneamente para ir construyendo sus propias historias, Cisternas señala que “quizás es un esfuerzo por aportar un poco a preservar los elementos locales en un momento histórico nacional e intentar otorgar espacios amplios desde los que observar parte de lo que ocurría”. A lo anterior, Pedro Pavez agrega que “es una película que permite arrancar de la mirada epopéyica que nos ha rodeado todo este tiempo en torno a la construcción del imaginario del estallido, que siempre, al menos en los medios, se centró en Santiago”.