Ya circula en redes sociales el primer tráiler oficial de “La Verónica”, película donde Mariana Di Girólamo encarna a una influencer y esposa de un famoso futbolista.

La producción, que lleva casi un año circulando en festivales internacionales, le ha valido numerosos elogios a la chilena, reciente ganadora en la categoría Mejor Actriz en el Festival de Cine de Mujeres de Aswan (Egipto).

Se trata de un filme donde la cámara sigue en todo momento a Verónica, personaje que construyó basándose en diversas figuras del mundo del espectáculo siendo una de las principales la modelo Coté López.

Obsesionada con las apariencias y las redes sociales, a Verónica le afecta la escasa atención que recibe de su esposo (Ariel Mateluna), al mismo tiempo que la irrita la existencia de su bebé recién nacida.

“Verónica es un personaje ficticio que sí, me inspiré un poco en Coté López, pero no calcado. Fue un poco para entender el rol de la modelo/influencer (…). Es un personaje que fluye por distintos estados, tiene varias caras. Entonces no fue necesario casarse con un referente específico, porque en ella misma hay un sinfín de personajes”, explicó Di Girólamo al diario La Tercera en agosto pasado.

El director puntarenense Leonardo Medel, agregó: “Fue una síntesis. Obvio que la referencia principal fue Coté López con el Mago Jiménez, pero tanto Mariana como Ariel (Mateluna) empezaron a explorar otros lugares. Por ejemplo, la gente de vestuario sugirió que el personaje también tuviera un poco de Victoria Beckham”.

La película (que también cuenta con la actuación de a Patricia Rivadeneira) también fue parte de la Selección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián 2020