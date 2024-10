Agricultores de Laja reciben 12 mil kilos de humus de lombriz generados con residuos de celulosa

Desde hace seis años, el proyecto de producción de humus en la planta CMPC Laja ha reciclado los lodos generados en su proceso de producción, convirtiéndolos en un valioso recurso que se entrega a la comunidad local.

Y este mes, más de un centenar de pequeños agricultores de Laja recibieron, de manera gratuita, este humus de lombriz como producto orgánico.

De este modo, se logra disminuir la generación de residuos y, al mismo tiempo, se genera un producto natural que ayuda a mejorar la calidad de la tierra.

“Son más de 12.000 los kilos de humus que estamos entregando a cerca de 250 personas y, por cierto, aspiramos como CMPC a que este tipo de materiales, este tipo de abono, permitan la mejoría de los suelos, disminuyan la erosión y le puedan agregar propiedades químicas, con el fin de que puedan lograr el mejor desarrollo de sus actividades tanto comerciales como personales, que posibiliten el autoabastecimiento de productos en las zonas rurales de nuestras comunas”, destacó Cristian Cuitiño, jefe de Asuntos Corporativos Nacimiento-Laja CMPC.

La entrega del humus, realizada casa por casa, ha contado con el apoyo de la Sociedad Agrícola del Biobío (Socabío), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y los municipios locales, quienes han colaborado en la distribución y promoción de este fertilizante natural en la comunidad, siendo beneficiadas familias y pequeños agricultores.

Los vecinos beneficiados agradecieron este producto y destacaron el aporte del humus a sus cultivos agrícolas, especialmente hortalizas.

“Años atrás tuve lombrices y me fue súper bien, especialmente con mis hortalizas y flores. Gracias al humus, se cultivó mucho. Por ejemplo, mis lechugas son más grandes y mejores. Todas mis plantaciones, tomates, acelgas y porotos han mejorado mucho”, comentó Jaida Sanhueza, una de las vecinas que se vio beneficiada con el humus.

“Voy a usar este humus para mi plantación de frutillas, frambuesas y otras hortalizas. Yo planto cerca de 500 plantas de tomates y este abono me ayudará muchísimo, ya que me dijeron que era mucho mejor y no están los recursos para comprar este tipo de productos”, dijo también Jaime Inostroza, agricultor del sector Quiebrafrenos.

El proyecto es parte del compromiso de CMPC para alcanzar la meta de Cero Residuos a disposición final (rellenos sanitarios) en 2025, aprovechando los subproductos para fomentar modelos de economía circular.