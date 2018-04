Herval Abreu se defiende ante acusaciones por abuso sexual: no descarta iniciar acciones

Herval Abreu, histórico director de emblemáticas teleseries de Canal 13, se pronunció respecto a las acusaciones que caen sobre él.

Durante esta jornada, la revista Sábado de El Mercurio publicó una serie de denuncias en las que siete mujeres acusan al hombre detrás de Machos y Soltera otra Vez de cometer acoso y abuso sexual.

En relaci√≥n al tema, Abreu emiti√≥ una declaraci√≥n p√ļblica en la que asegura que son “absolutamente falsas las acusaciones”.

“Acced√≠ a conversar con el medio en mi casa, porque no tengo nada que esconder. Mi vida profesional ha tenido una trayectoria intachable. Yo nunca he abusado de nadie. Siempre he mantenido una muralla infranqueable entre mi vida privada y mi actividad profesional”, sostuvo.

“Jam√°s compromet√≠ un √©xito televisivo por tener una relaci√≥n, o amistad conmigo. Incluso he perdido amigos muy queridos porque nunca trans√© una amistad contra la adjudicaci√≥n de un personaje. Estas declaraciones son mentira”, asever√≥.

En el comunicado, el director de televisi√≥n enfatiz√≥ que durante sus 30 a√Īos de trabajo ha desarrollado “la dif√≠cil labor de director, sobre la base de principios √©ticos y val√≥ricos que mi familia me inculc√≥. Yo nunca us√© mi cargo o poder para abusar de alguien”.

Junto con reiterar que nunca ha forzado a nadie a tener alg√ļn tipo de relaci√≥n con √©l, “ni laborales, ni mucho menos sexuales”, Abreu indic√≥ que no descarta iniciar acciones legales.

“Agradezco a todas las personas que creen en m√≠, a la infinidad de llamados de apoyo que he recibido estos d√≠as. Lamento el dolor que puedo hacer sentir a mis hijos que siempre se han sentido orgullosos de su padre, a mi pareja y a sus dos hijos, que se han ganado un lugar demasiado importante en mi coraz√≥n”, cerr√≥.

“Qued√© estupefacta”

En el artículo publicado por la revista Sábado, entregaron su versión las actrices Antonella Orsini, Daniela Vargas y Freda Vergara, además de la guionista Bárbara Zemelman, la arquitecta Carola Paz y dos anónimas.

Una de las situaciones m√°s recientes tienen relaci√≥n con Zemelman de 39 a√Īos. ‚ÄúUn nombre culeable‚ÄĚ, seg√ļn habr√≠a dicho el mismo Abreu frente a ella, mientras decid√≠an c√≥mo se llamar√≠an los protagonistas de Soltera Otra Vez.

En 2016, mientas escrib√≠a la teleserie Preciosas, Zemelman cuenta que recibi√≥ un mensaje de WhatsApp de Abreu: ‚ÄúQuiero hacerte el amor ahora‚ÄĚ.

‚ÄúQued√© estupefacta y luego me pone ‚Äėja ja ja‚Äô. Yo estaba en mi casa y lo encar√©. Me dijo ‚ÄėYo estoy enamorado de tu cerebro‚Äô, ‚ÄėMe pareces tan inteligente‚Äô, y le coment√© a mis colegas lo que hab√≠a pasado‚ÄĚ, cont√≥.

Abreu respondió a Sábado que el mensaje se debió a un error y que era para su pareja, versión que la guionista dice nunca haber escuchado.