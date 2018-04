Científicos chilenos proponen nuevo método para mejorar la transmisión de datos

Un equipo de cient√≠ficos chilenos propuso un nuevo m√©todo para mejorar la transmisi√≥n de datos, estudio que apareci√≥ en el √ļltimo n√ļmero de la revista New Journal of Physics.

El texto fue redactado por cient√≠ficos del Instituto Milenio de Investigaci√≥n √ďptica MIRO y de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.

‚ÄúNuestra investigaci√≥n propone el uso del grafeno -uno de los materiales m√°s revolucionarios del mundo contempor√°neo- para optimizar la transmisi√≥n de datos, disminuyendo significativamente las p√©rdidas por largas distancias”, afirm√≥ el Doctor Rodrigo Vicencio, investigador MIRO y acad√©mico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.

“Este tipo de investigaci√≥n podr√≠a ser posteriormente usada en la transmisi√≥n segura, y a velocidad luz, de informaci√≥n codificada √≥pticamente‚ÄĚ, agreg√≥.

La investigaci√≥n comenz√≥ a desarrollarse hace un a√Īo y medio, ‚Äúprimero plantemos un modelo te√≥rico, luego fabricamos un cristal fot√≥nico (lo hizo uno de nuestros estudiante en Edimburgo, tras una pasant√≠a) y finalmente realizamos el experimento en nuestro laboratorio de Santiago, aqu√≠ pudimos observar -por primera vez- en un medio f√≠sico dos estados localizados distintos de luz, excitados adem√°s en dos configuraciones orbitales distintas‚ÄĚ, continu√≥ Vicencio.

El grupo de investigaci√≥n buscar√° ‚Äďen una siguiente etapa- fabricar cristales fot√≥nicos en suelo chileno.

“Lo que viene ser√° una etapa muy importante para el desarrollo de MIRO, en los pr√≥ximos a√Īos, ya que seremos capaces de proponer soluciones completas al env√≠o de datos de manera segura en diversas configuraciones micro y macrosc√≥picas, igualando el nivel de seguridad de los grupos m√°s prominentes de la actualidad‚ÄĚ, culmin√≥ Vicencio.

El paper titulado: ‚ÄúObservation of localized ground and excited orbitals in graphene photonic ribbons‚ÄĚ (En espa√Īol: Observaci√≥n de orbitales localizados basales y excitados encintas de grafeno fot√≥nico) puede ser revisado en este enlace.