Alberto Mayol: El Frente Amplio debe ir en contra del sentido común







0



0

0 Visitas

Publicado por Patricio Velásquez

En una nueva edición de la Entrevista de Tomás Mosciatti en CNN Chile, el excandidato presidencial, Alberto Mayol, habló sobre el libro que escribió del Frente Amplio y señaló que la colectividad “requiere una mayor radicalidad política, se requiere ir contra el sentido común a veces”.

Sin embargo, a la contra pregunta de Tomás Mosciatti sobre si habría que decir o no la posición radical del Frente Amplio en la política, Mayol respondió que “si uno no lo dice, no va a ocurrir tampoco, lo que va a ocurrir es que eventualmente el grupo que defiende aquello puede entrar a la elite, pero eso no significa que eso puede cambiar las lógicas con las que opera la elite”.